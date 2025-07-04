Офарбена револуция, чи намасцена власц?

Студенти на Видовдан, 28. юния, отримали вельки протест у Беоґрадзе, дзе власцом Сербиї поставели ултиматум най ше розпишу виберанки. По полициї було коло 34000 людзох, а по Архиву явних сходох коло 140 тисячи. По словох предсидателя Сербиї, Вучича, их було три раз менєй як 15. марца, кед их нє було вельо, алє то було число за почитованє. У медзичаше, од 15. марца до 28. юний у очох нашого предсидателя студенти и їх професоре прешли драгу од гевтих чийо поруки треба послухац и розумиц до блокадерох, насилнїкох, нєроботнїкох котри знїщую Сербию.

И док ше на Видовдан зоз Славиї поручовало же виберанки виход зоз глїбокей дружтвено-политичней кризи, у котрей би нова Влада пред собу мала задаток сполнїц студентски вимоги, котри актуална власц нє виполнєла, прейґ драги Скупштини Сербиї у Пионирским парку у „Чациленду” отримани литературни вечар. Студенти котри сцу учиц, як за себе гуторя, достали „помоцнєнє” зоз шицких крайох Сербиї, пришли людзе, котрим то була нагода по першираз присуствовац литературному вечару, а, можебуц, и видзиц кнїжку после длугшого часу. У тим литерарно-академским духу, опасани з оградами и моцнима полицийнима кордонами, демонстрована слика Сербиї котра способна иґноровац стварносц, лєбо жиє у своєй вибудованей стварносци, за обезпечени драгово трошки, сендвич, пице и мещок смокия.

А нєдалєко од нїх, на Видовдан, парадокс, опрез амбасади Републики Турскей, ше по першираз за тоти седем мешаци отворено зражели полиция и гражданє. Ту почала нова етапа протестох. И док пишем тоти шорики, нє знам цо мож далєй обчековац.

Алє, кед з єдного боку маце найчистейшу, образовану, воспитану младосц и векшу часц академскей заєднїци, значи наймудрейшу часц того дружтва, а наспрам себе державни апарат осликовани у єдному чловекови, котри одлучує о шицким и пита ше за шицко у своєй координатней системи вредносцох, вец приповедка о будованю нєзависних институцийох и обчекованє же будзе иншак у терашнїх обставинох, озбиљна илузия.

Место промоциї Вучичовей кнїжки „Як сом победзел офарбену револуцию”, на Видовдан зме достали видео-преношенє як ше з пендреками тлуче младосц Сербиї котра глєда виберанки и бори ше за принципи одвичательносци котра ше, як нам реалносц указує, селективно применює.

И Вучичово слова же тераз конєц „офарбеней револуциї” вигварени у „Чациленду” указую же розлики медзи двома Сербиями, голєм так випатра, чежко мож превозисц.

Бо нєт анї офарбеней, анї револуциї. Алє, єст револуция совисци и свидомосци. Студенти пребудзели цошка цо досц длуго дримало у тим народу и прето на реакцию на видовдански подїї у Беоґрадзе нє требало вељо чекац.

А на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе и далєй цихо. Тоти 16 животи страцени и нє можу буц врацени, алє приповедка нє закончена. И нє шме буц док одвичательни за нєдзбалосц и асистиране забойство нєвиних людзох нє буду одвитовац. Алє, одвичательни су и за велї други афери, котри тоту державу и гражданох коштали и пенєжу, и животох.

И прето – гайде на виберанки. На шлєбодни вибор, та най видзиме дзе зме. Потамаль улїчка остава як место нєпоштредней демократиї, алє и слика и нагода власци яка є, без огляду цо о себе дума.