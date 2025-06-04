У остатнїм колу чежке пораженє

ИЛИНЦИ – Фодбалски клуб „Бачинци” внєдзелю 25. мая у Илинцох одбавел остатнє штернасте першенствене стретнуце другей полусезони Општинскей фодбалскей лиґи (ОФЛ) Шид процив екипи ФК „Борац” и зазначел прешвечлїве пораженє зоз резултатом 13:0.

Бачинци бавели у составе: Неманя Малетич, Сретен Крстич, Милош Ґлушац, Милан Єлич, Неманя Растович, Йован Субич, Милан Прерадович, Ален Николич и Младен Йович.

Екипа ОФК Бачинци после одбавених 14 колох першенство ОФЛ Шид закончел на остатнїм 8. месце зоз освоєнима 6 бодами, дзе зазначела 2 побиди и 12 стретнуца страцела.