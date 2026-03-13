Оформена Вибер ґрупа и апликация Телеґрам Дома здравя Жабель

ЖАБЕЛЬ – На инициятиву занятих у Дому здравя Жабель и дзекуюци потримовки директора Дому здравя, того мешаца порушана инициятива дзекуюци котрей шицким котри заинтересовани можу мац приступ информацийом о роботи службох у Дому здравя Жабель.
Информациї однєдавно доступни на двох апликацийох, на Виберу и Телеґрафу. Потребне мац активовану апликацию на телефону, а до висткох зоз Дому здравя Жабель найєдноставнєйше мож дойсц зоз скенираньом QR коду котри виписани на паперох котри залїпени на вецей местох у Дому здравя Жабель, як и на даскелїх местох у Дюрдьове: у амбуланти Дому здравя на картотеки, у чекальнї на оддзелєню педиятриї и опрез обидвох апатикох.
Як заплановане, у обидвох ґрупох гражданє буду информовани о пременкох у роботи, як и о розпорядку роботи службох котри дежурни през викенд и швета, кеди даєдна змена нє будзе робиц пре одсуство дохтора и подобне, як и о позарядових акцийох у Дому здравя. Тиж так, планує ше же би ше у тих ґрупох гражданє информовали же яки им докумети треба принєсц зоз собу на препатрунок, кеди буду систематски препатрунки и инше.
Медицински технїчар котри заняти у наглей помоци Дому здравя Жабель Синиша Кнежевич формовал обидва ґрупи и будзе уношиц информациї до нїх зоз интерней ґрупи занятих у Дому здравя. Вон гварел же по його думаню, апликация Телеґраф вигоднєйша и же на нєй гражданє годни достац вецей информациї. Тиж и наглашел, же у ґрупох нє мож написац питанє анї кометаровац, а нє мож анї видзиц число телефонох особох котри у ґрупи.
За додатни информациї треба наволац службу од котрей потребна инфомация так же ше навола центрелу Дому здравя Жабель 021/831-054 и вибере число служби.