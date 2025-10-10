Оформени Хор новосадскей церкви

НОВИ САД – Тих дньох оформени Хор конкатедралней грекокатолїцкей церкви Св. ап. Петра и Павла у Новим Садзе, з хторим будзе руководзиц фахови музичар и дириґент Борут Павлич.

З новим паноцом, парохом новосадским Дарком Рацом, порадзене же у децембру хор першираз будзе провадзиц Службу Божу, предлужи зоз шпивом у церкви раз мешачно, а окреме на вeльки швета як цо Крачун, Велька ноц и Кирбай у Новим Садзе.

Новоосновани хор, у хторим шпиваю двецец тройо шпиваче, тих дньох почал з пробами, а на першей хористох привитал о. Рац и пожадал им успишну роботу.