Огень у Коцуре знїщел три гектари коло каналу ДТД (фото)

КОЦУР – У пополадньових годзинох внєдзелю коло каналу Дунай-Тиса-Дунай у Коцуре вибил огень котри залапел поверхносц од скоро три гектари сухей трави и нїзких рошлїнох. По словох командира Добродзечного огньогасного дружтва Коцур Саши Тодича, барз го було чежко загашиц.

У гашеню огня участвовали 12 добродзечни коцурски огньогасци, а пре вкупну ситуацию глєдали помоц и зоз Вербасу, та пришол ище єден камион и двоме огньогасци.

Як гварел Тодич, барз чежко загашели огень прето же дул и витор котри ище баржей розпальовал огень, а дим ишол до валалу и давел людзох.

Огньогасцом ше поспишело пререзац огень же би нє пошол ґу Вербасу, понеже витор дул у тим напряме и огень ше тамаль почал шириц.

За гашенє огня потрошене шейсц кубики води.

По словох командира Саши Тодича, кед же случи даяки огень, найлєпше наволац число 193, Професионалну єдинку огньогасцох у Вербаше. Добродзечни огньогасци зоз Коцура виходза на терен гашиц огень накадзи их огньогасци зоз Вербасу наволаю.

У Коцуре огньогасцох мож достац на число телефона 021/727-055, алє понеже хвильково Добродзечне огньогасне дружтво нє ма домара, скорей ше до помоци дойдзе кед ше навола до Вербасу.

На концу командир Огньогасного дружтва Саша Тодич апеловал на шицких жительох Коцура и околних местох же би нє палєли огень и зачували ше од чкоди и нєщесца.