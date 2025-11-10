На ютре державне швето, оглашки у Дописовательстве мож придац лєм нєшка

СЕРБИЯ – На вовторок, 11. новембра, державне швето Дзень примиря у Першей шветовей войни, а по Законє о державних и других шветох у Сербиї, то и нєроботни дзень, нови висти на Рутенпресу буду обявени на стреду.

За шлїдуюце 46. число новинох Руске слово, у Дописовательстве ше посмертни и други оглашки будзе примац лєм нєшка, 10. новембра од 9 до 14 годзин.

На стреду, 12. новембра, оглашки ище годно придац од 9 до 10 годзин.

Тото державне швето ше у нашей жеми преславює од 2012. року, як здогадованє на дзень капитулациї Нємецкей у Першей шветовей войни 1918. року. На тот дзень сили Антанти з Нємецку подписали примирє, з чим закончена Перша шветова война.