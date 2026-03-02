Оглашки зоз керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Кажду нєдзелю ше у Старим манастире на Капущаним шоре на 16 годзин модлї Хресну драгу, пред вечаршу Службу Божу хтора почина на 17 годзин.
На штварток, 5. марца, после вечаршей служби у Старим манастире будзе цалоноцне бдиниє зоз помоцу духовней заєднїци „Пророци“ зоз Суботици.
На соботу, 7. марца, треца Задушна собота, служба на 8 рано, а Преждеосвящени служби ше служи кажду стреду и пияток на 17 годзин.
На пияток, 6. марца, Перши пияток – свяшенїки буду споведац по валалє, а пополадню по вечаршу Службу Божу на 17 годзин, св. Тайни виложени у Новим манастире и мож ше при нїх модлїц.
На соботу, 7. марца, на 18 годзин у виронаучней сали будзе отримане стретнуце Слово живота. Госц вечара о. Ярослав Варґа.
На идуцу нєдзелю, 8. марца, Хрестопоклона нєдзеля. Хресна драга до Водици руша з церкви на 15 годзин.
Ище мож уписац Грамоти.
На штварток, 19. марца 25-рочнїца як наш владика кир Георгий Джуджар пошвецени за владику. Архиєрейска служба будзе на 17 годзин, а буду присутни вельочислени госци.