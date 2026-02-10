Огньогасци бренд валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) отримана пияток, 6. фебруара у Клубу 10 у керестурским Доме култури.

Скупштина прешла у добрей атмосфери друженя огньогасцох, у присустве представительох локалней и валалскей власци и здруженьох, а окреме треба винзачиц же подмладок хтори числени у дружтве дава надїю же о 4 роки, 2030. року, 100-рочнїца дружтва будзе креативно преславена.

На схадзки место Михайла Раца, длугорочного предсидателя вибрани Михайло Надь, а його заменїк Елемир Надь.

У точкох о реализованих активносцох у прешлим року и о планох за тот рок гварене же прешлого, 2025. року ДОД од Покраїнского секретарияту за польопривреду достало опраему хтора кошта 850.000 динари, од локалней самоуправи зоз Кули 550.000 динари, та ДОД Руски Керестур влонї розполагало зоз 1.550.000 динарами, а зоз вкупней суми за тот 2026. рок рок остало 106.000 динари.

Прешлого року огньогасци були на 51 интервенциї, на 10 обєктох гашени огень, а на польох, и коло нїх гашени 30 огнї, було и 11 технїчни интервенциї. У маю 2025. року оспособени 19 члени за формованє огньогасней єдинки, у жатви препатрени 22 комбайни, 40 трактори, достали донациї – огньогасну опрему од ДОД Бездан и од ДОД Слемен зоз Словениї.

Без ДОД чежко мож задумац валал, та го нашо стари формовали ище у прешлих викох, то найстарши здруженя гражданох, а керестурске здруженє огньогасцох основане 1930. року и од теди помага нє лєм своїм валалчаном, алє и у околних местох. Члени ДОД Руски Кересутр маю вельо приятельох, та и на Рочней скупштини, було вельо госцох огньогасцох зоз околних добродзечних огньогасних дружтвох, осемцме огньогасци пришли зоз Републики Горватскей, т.є. зоз Старих Янковцох бул Мийо Шайтош и зоз Петровцох Йовґен Бурчак зоз колеґами огньогасцами. И госци зоз Словениї зоз ДОД Слеме.