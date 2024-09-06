Огньогасци достали донацию у форми опреми

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох Добродзечне огньогасне дружтво достало огньогасну опрему на дарунок од Альоши Гайдука, родом з Руского Керестура, а хтори уж вецей роки жиє у Норвешкей.

Донацию достали у форми штирох професийних черевох високого прициску за гашенє огня, три комбиновани млазнїци за воду, медзимешалицу за правенє пени за интервенциї у хторих ше огень гаши з пену, а нє з воду, потим 40 литри концентрату за правенє пени и вентилатор за одґурйованє диму.

По словох огньогасцох, опрема им барз добре пришла понеже їх уж дотирвала, и з тей нагоди явно дзекую донаторови на помоци хтору указал.