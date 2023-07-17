Огньогасци направели розвагу у пени за наймладших

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, вчера пополадню, 16. юлия опрез свойого Дому, за наймладших орґанизовали розвагу з музику у пени, ткв. пена парти.

Нєдзельове пополаднє було идеални дзень за розвагу у пени з оглядом на праву лєтну горучаву, та велї дзеци уж од 16 годзин чекали же би забава у даскельо стотки литри пени почала.

По словох членох Дружтва, циль тей лєтней розваги, окрем друженя, бул и тот же би огньогасци приблїжели свойо активносци дзецом, у наздаваню же док вирошню постаню їх члени.

Окрем Огньогасцох, хтори попри добрей атмосфери шицким присутним обезпечели и безплатней сладкей кукурици, у орґанизациї помогла и Месна заєднїца хтора наймладшим пририхтала соки за ошвиженє.