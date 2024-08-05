Огньогасци орґанизовали друженє за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур по трецираз опрез свойого Дому, вчера, за наймладших, орґанизовали розвагу у пени, такволану пена парти. Дзеци рижних возростох з тей нагоди було найвецей по тераз, цо орґанизатором було окреме мило.

Точно на 15 годзин, за кеди була орґанизована розвага, красне число наймладших порихтано поставали попод машину за правенє пени.

Нєдзельове пополаднє було идеалне за таку файту розваги, з оглядом же було барз цепло, а з тей нагоди орґанизаторе потрошели коло 20 литри концентрованого средства за правенє пени.

Дзеци достали и соки, чоколадки, и варену сладку кукурицу, хтори обезпечели поєдинци з валалу.