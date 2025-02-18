Огньогасци отримали рочну скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) отримана всоботу 15. фебруара у Огньогасним доме, на хторей попри порядних звитох и планох за прешли и чечуци рок, подзелєни дипломи активним членом Дружтва и припознаня здруженьом за добре сотрудїцтво.

Скупштину отворел предсидатель Дружтва Михайло Рац хтори по минути цихосци за упокоєних членох предлужел о звиту о роботи за прешли рок. По тей точки визначел же прешлого року ДОД мало дзевец интервенциї у гашеню огня на обєктох, а исто тельораз и на нїзких коровчох на отвореним, док штири раз огньогасци мали кондицийне воженє.

У звиту о роботи за 2024. рок предсидатель Рац бешедовал о дежурствох и активносцох пред жатву, а зоз аспекту защити од огня.

Од порядних активносцох, огньогасци прешлого року залївали саднїци у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу, участвовали у вимиваню базена, потримали Здруженє гражданох „Пакт Рутенорумˮ и їх Волонтерски камп. У авґусту орґанизовали Пена парти за наймладших, а участвовали и у гуманитарней акциї „Конвой зоз шерцомˮ, та дзелєли пакецики дзецом за Дїда Мраза. Рац за прешли рок визначел и добре сотруднїцтво зоз вецей нашима подприємствами и здруженями, и виражел наздаванє же ше таке сотруднїцтво и предлужи.

Попри порядних активносцох, плани за чечуци 2025. рок, вязани за набавку огньогасней опреми, обуку пионирох и отримованє Огньгасного дому.

Кед слово о финансийох, ДОД влонї розполагало зоз 954.200 динарами, а до 2025. року вошли зоз суму од 90.445 динари.

На концу скупштини, члени Дружтва визначели и даскельо донациї хтори им окреме значели у прешлим року, а окреме подзековали Керестурцом на пенєжу хтори донирали за купованє мотору на їх огньогасним камиону.

Пред сам конєц, пиониром, сениором и ветераном Дружтва подзелєни коло 40 дипломи, а керестурским здруженьом окремни припознаня за сотруднїцтво.