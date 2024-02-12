Aкцент на оправки моторa на огньогасним камиону

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Огньогасним доме, вчера пияток, 9. фебруара, отримана Рочна скупштина Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) на хторей, попри порядних звитох зоз прешлого року, найвекши акцент положени на ґенералну оправку мотора на найновшим огньогасним камиону, а на концу схадзки розменьоване и роботне искуство зоз членами огньогасних дружтвох з других местох.

Звити з прешлого року и план за чечуци рок представел предсидатель Дружтва Михайло Рац, котри визначел же прешлого року ДОД аж 33-раз интервеновало у гашеню огня, як у валалє так и у местох у околїску. Потим, 9 гашеня огньох були на обєктох, у 9 интервенцийох гашене нїзке коровче на рижних локацийох, а зазначени и 10 технїчни интервенциї.

Влонї, як визначел Рац, заменєне закрице на Огньогасним доме, члени ДОД уключени до еколоґийного проєкту по хторим буду задлужени за отримованє, односно залїванє древкох, зоз чим предлужа и у тим року, а ишли до помоци и другим огньогасним єдинком и дружтвом до Оджаку и Кисачу. Предсидатель на концу спомнул и барз добре сотруднїцство зоз Месну заєднїцу Руски Керестур, Општину Кула, и зоз велїма меснима здруженями, наздаваюци ше же ше добре сотрудїцство предлужи и надалєй.

Кед слово о планох, на скупштини визначене же ше и того року, як и по тераз, Дружтво будзе намагац набавиц нєобходну опрему за огньогасцох, потим обезпечиц обуку за пионирох и огньогасцох Дружтва, ту и план участвовац на змаганьох, препатриц механїзацию пред жатву, и окончиц и други стандардни активносци, а тото на чим будзе акцент то оправка мотора на найновшим камиону цо будзе и додатни трошок.

По финансийним звиту ДОД влонї розполагало зоз 1.007.970 динари, од чого найвецей достали зоз локалней самоуправи, а до 2024. року вошли зоз суму од 38.264 динари.

На наисце нащивеней скупштини, попри предсидателя Совиту МЗ Владимира Олеяра и секретара МЗ Михайла Пашу, присуствовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич. Присутни були и представнїки даскелїх валалских здруженьох, представителє зоз Професийней огньогасней єдинки зоз Кули, Огньогасного союзу Войводини, як и члени Добродзечних огньогасних здруженьох зоз Кули, Кисачу, Пиньвиц и госци з Лалитю.