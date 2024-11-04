Огньогасци отримали указуюци вежби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) всоботу, 2. новембра, опрез свойого Огньогасного дому, у центру Руского Керестура, отримало указуюци вежби вєдно зоз Огньогасно-ратовацку єдинку зоз Кули, а присуствовали и члени Добродзечного огньогасного дружтва зоз Деспотова.

Кулска єдинка на тот завод указала вежбу ратованя и вицагованя покалїченого зоз розтрепаного авта, а керестурски огньогасци указали як приступиц ґу гашеню и як гашиц превозку.

На вежбох були присутни и дзеци хтори указали свою схопносц у роботи зоз брентачами, и прецизносц кед требало поцильовац мету, а млади члени ДОД-у указали як ше активира и хаснує ПП апарат.

Окрем популаризациї огньогаства медзи младима, як гварели члени ДОД, циль таких вежбох и же би ше змоцнєйло схопносци огньогасцох и тих хтори ратую, понеже їх реакция часто ключни фактор у ситуацийох борби за живот.