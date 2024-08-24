Огньогасци залївали древка у лєшику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, вовторок, 20. авґуста орґанизовали акцию, та позалївали млади древка у лєшику на концу валала од беґелю, як и на новим населєню коло силосох.

Древка залївали и младши члени ДОД, а присутни бул и предсидатель Михайло Рац, як и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо.

То уж пиятираз же огньогасци того року залїваю древка, а на основи у марцу подписаного меморандуму зоз Општину Кула котра ше обовязала же будзе и финансовац тоту їх активносц.

По словох предсидателя Раца, гоч обецанє по тераз нє сполнєте, огньогасци заш лєм зоз своїма моцами и о своїм трошку намагаю ше залївац древка котри посадзени прешлєй єшенї, бо то у тей суши нєобходне.