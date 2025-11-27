Moж резервовац карти за Огньогасни бал

ДЮРДЬОВ – Добродзечне огньогасне дружтво Дюрдьов орґанизує, штварти Огньогасни бал котри будзе отримани на соботу 13. децембра у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Уходнїца 3.500 динари з хтору заплацене нєогранїчене пице и єдзенє. Орґанизаторе порихтали томболу, а грац будзе Стефан Русимов зоз бендом.

Бал почнє на 18 годзин.

Карти мож резервовац по пондзелок, 8. децембер при Желькови Човичови на число телефона 063/1902800, Иванови Шовшови на число телефона 064/2476529 и Милошови Малешови на число телефона 060/3006075.