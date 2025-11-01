Огньогасни бал нє будзе отримани

ДЮРДЬОВ – Пре Дзень жалосци, хтори преглашени нєшка, 1. новембра у Републики Сербиї, нє будзе отримани Огньогасни бал, хтори требал буц нєшка у Дюрдьове.
Нови термин будзе благочасово обявени.
