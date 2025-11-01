ЗдруженяРутенпресТексти

Огньогасни бал нє будзе отримани

автор В. Вуячич
ДЮРДЬОВ – Пре Дзень жалосци, хтори преглашени нєшка, 1. новембра у Републики Сербиї, нє будзе отримани Огньогасни бал, хтори требал буц нєшка у Дюрдьове.

Нови термин будзе благочасово обявени.

