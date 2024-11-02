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Огньогасни бал нє будзе отримани

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 12 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Пре Дзень жалосци, хтори преглашени нєшка у нашей держави, нє будзе отримани Огньогасни бал хтори мал буц нєшка у Дюрдьове.

Орґанизаторе модля за порозуменє, а нови термин будзе благочасово обявени.

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