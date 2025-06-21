У гашеню огня участвовали и добродзечни огньогасци з наших местох

НОВИ САД – Огньогасни союз Войводини обявел на своїм Фейсбук боку же у гашеню огня хтори вибухнул стреду вечар у Старим млїну у Србобрану, участвовали вецей екипи зоз добродзечних огньогасних дружтвох зоз местох зоз околїска.

Огень гашели шицки розположиви огньогасни екипи зоз Южнобачкого округу, як и Добродзечни огньогасни дружтва зоз Руского Керестура, Дюрдьова, Ґосподїнцох, Сириґу и Стапару. Числени други ДОД були у пририхтаносци.

Вецей о тим мож опатриц на тим линку, алє и на ФБ боку ДОД Ґосподїнци.