Окраднута церква Вознесеня Господнього у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У ноци медзи всоботу и нєдзелю окраднута православна церква Вознесеня Господнього у Дюрдьове.

Як гварене зоз шедзиска Епархиї Бачкей Сербскей православней церкви у Новим Садзе, нєпознати особи обили уходни дзвери, попреврацали нукашньосц церкви и обили церковну предавальню, хтора ше находзи у церкви.

З тей нагоди украднути пенєжи хтори ше були у каси у предавальнї, а чкода направена на уходних дзверох до церкви, як и на дзверох до предавальнї швичкох, на каси и туторским столє, гварели зоз епархиї Сербскей православней церкви.

Компетентни екипи Полицийскей станїци у Жаблю и Управа полициї у Новим Садзе окончели вишлїдни увид и робя на розшвицованю того случая.