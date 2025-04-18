Окремна файта щесца

Єй прикраски, насампредз, украшовали їх обисце, алє кед приятелє и познати обачели з кельо труду и уваги их прави, та мала и перши наручбини. Нєшка, даскельо мешаци од виробку першей декорациї, ма стаємних купцох хтори дзечнє наручую єй прикраски за швета, родзени днї и окремни нагоди.

У доме Макайових швета нїґда нє прейду нєзамерковано. Уж на уходзе мож обачиц деталї хтори порушую чувства радосци и цеплоти. Без огляду на тото чи жима, єшень, Крачун, лєбо Велька ноц, млада мац штверих дзецох, Єлена Макаї, ше вше намага же би єй дом бул красши и веселши, окреме у периодзе шветох.

Вона почала цалком случайно вирабяц декорациї. Пред даскельома мешацами наша собешеднїца одлучела направиц першу прикраску, бо була любопитлїва. Медзитим, пошвидко похопела же ю тот креативни куцик радує, опущує и дава єй нагоду виражиц тото цо ноши у себе.

– Идея же бим почала вирабяц рижнородни прикраски и декорациї ми пришла на розум пред Осмим марцом. На дружтвених мрежох велї обявйовали вшелїяки дарунки и ружички котри направели, та ше и я сцела опробовац у тим. Длугши час сом роздумовала цо бим могла вирабяц, так же бим у тим и уживала, алє же бим могла з того и заробиц – започина Макайова нашу розгварку.

Велька ноц єй окреме мила, прето же ма символику обновйованя и надїї. Праве прето вельо уваги пошвецує кед вирабя декорацию, хтора вец унєше дух швета до каждого куцику їх дому, алє и до дому других.

– Мойому супругови шмишне и гутори ми же вше мешац пред даяким шветом украшуєм обисце. Алє я така, любим же би шицко було у духу швета. Барз любим на своїм столє, у своїм доме, мац вшелїяки прикраски котри вязани за одредзени швета, та так и за Вельку ноц. Так ми и пришло на розум почац вирабяц икебани, венчики и дарунки зоз лакоткох, хтори вязани за найвекше християнске швето – гварела нам наша собешеднїца.

Нове зоз старого

Материяли хтори хаснує рижнородни – древо, креп папер, стиропор и рецикловани ствари, хтори на перши попатрунок нє маю нїяку вредносц. У Єленових рукох кажда ствар може достац нови живот. Гоч би, вироятно, векшина людзох без роздумованя руцела конзерви, шкатули и пластични погари, наша собешеднїца праве у тих предметох видзи потенциял. Зоз фарбами, сатинску нїтку и креативну идею, претваря их до уникатней декорациї.

Хаснує ище сатински нїтки у пастелних фарбох, штучни, алє нїжни квецики и природни деталї, як цо то ґраньча. Окреме ужива комбиновац нове и старе, доставаюци рустични, алє источашнє и швижи випатрунок каждей прикраски хтору направи.

– На самим початку кед сом з тим починала робиц, паметам же ми требало аж два годзини направиц єдну ружичку зоз сатину. Теди требало буц окреме сцерпезлїви же би ми то вошло до рукох, а тераз ми треба лєм даскельо минути же бим то поробела. Цо ше дотика самей декорациї хтору вирабям и кельо ми часу за тото треба, нє можем повесц точно. Шицко завиши од идеї хтору мам, од велькосци самей декорациї, алє и од детальох. Одприлики од пол годзини до два годзини потребне же бим виробела єдну декорацию – потолковала Єлена и предлужує далєй:

– Я свойо декорациї робим сама зоз власнима руками, а дакеди мам ище осем руки у помоци. Цо ше дотика самей декорациї за Вельку ноц, ту постоя рижни мотиви хтори мож хасновац, як цо то ваїчка, заячки, курчатка, гнїзда, мотилї, птички и подобне. Нє мам одредзени мотив хтори найбаржей хаснуєм, бо, як сом уж спомла, шицко робим спонтано. Тиж, хаснуєм рижни фарби, любим укомбиновац два, лєбо три, бо нє любим кед барз цифроване – гварела вона.

Треба ше рекламовац

Єленово прикраски, насампредз, украшовали їх обисце, алє кед приятелє и познати обачели з кельо труду и уваги их прави, та мала и перши наручбини. Нєшка, даскельо мешаци од виробку першей декорациї, ма стаємних купцох хтори дзечнє наручую єй прикраски за швета, родзени днї и окремни нагоди.

Гоч гутори же найлєпша реклама то гевта „од уста по уста”, наша собешеднїца свидома того же у нєшкайшим чаше значне мац дружтвени мрежи. Свойо роботи поряднє кладзе на Фейсбук и Инстаґрам и тото цо обяви вирно приказує деталї, труд и любов хтори уложени. Пре красни фотоґрафиї декорацийох и щири описи, вше вецей людзе приходза до нєй.

Попри тим же ма дружтвени мрежи, Макайова часто участвує и на вашарох и локалних базарох. Там ма нагоду директно побешедовац зоз купцами, указац им як наставаю єй роботи, алє и чуц їх упечатки и предклади. Гвари же люби пойсц на таки стретнуца, прето же там купци потвердзую тото цо роби.

Купци барз позитивно реаґую, а кед видзи же ю похваля и потримую то єй ,,витор до хрибта”. Часто достава порученя од подзековних муштерийох, фотоґрафиї декорацийох у домох своїх купцох и то гевто цо ю, як гутори, найбаржей мотивує же би предлужела робиц.

– Кед дацо цо створиш зоз своїма руками дакому украши швето, то вецей як робота. То окремна файта щесца – закончує Макайова зоз вельким ошмихом нашу розгварку.