Округли стол Нєзависного дружтва новинарох Войводини

НОВИ САД – У просторийох Нєзависного дружтва новинарох Войводини, штварток 30. новембра отримани Округли стол на тему „Право на приступ информацийом од явного значеня и защита особних податкох”. Орґанизатор сходу були Поверенїк за информациї од явного значеня и защиту особних податкох, Мисия ОЕБС у Сербиї и Стаємна конференция городох и општинох.

Циль Округлого стола же би ше представителє локалних медийох зоз Войводини як и представителє Општинских орґанох управи поинформовали о правох и обовязкох кед слово о почитованю Законских предписаньох хтори реґулую тоту обласц. То Закон о шлєбодним приступаню информацийом од явного значеня и Закон о защити особних податкох у писаню новинарских текстох.

Медиї найвецей хасную права зоз Закону о шлєбодним приступаню информацийом од явного значеня, та праве прето найвецей бешеди на сходзе було на тоту тему.

Як надпомли София Радоїчич зоз Сектору за жалби и вивершованє у обласци приступаня информацийом и Иван Тришович зоз Сектору за надпатранє защити податкох о особох, спомнути законски предписаня нє новосц у нас. Медзитим од кеди були принєшени нїґда нє зажили. Нови предписаня нє грожа медийом, односно предписаня огранїчени пре декларовану шлєбоду медийох. Єст лєм дзепоєдни огранїчуюци фактори, а насампредз новинарски кодекс.