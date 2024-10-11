Округли стол о нєматериялним културним нашлїдстве меншинских заєднїцох у РС

СУБОТИЦА – На Округлим столє о Очуваню нєматериялного културного нашлїдства меншинских заєднїцох у Републики Сербиї, нєшка, 11. октобра у Городскей библиотеки у Суботици (Цара Душана 2) будзе участвовац и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

Округли стол ше орґанизує у рамикох манифестациї 23. Днї горватскей кнїжки и слова, днї Балинта Вуйкова, пленарне викладанє будзе мац и реґионална координаторка за нєматериялне културне нашлїдство, висша кустоскиня, етнолоґиня у Музею Войводини у Новим Садзе др сц. Татяна Буґарски.

Тиж участвовац буду, окрем директора нашого Заводу и представнїки мадярского, румунского, горватского Заводу за културу у АПВ и директорка Музея войводянских Словацох.