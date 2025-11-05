КултураНационални совитРутенпресТексти

Округли стол о применьованю меншинских язикох

автор М. Афич, фото Б. Варґа
автор М. Афич, фото Б. Варґа 1 Опатрене

НОВИ САД – Округли стол на тему Од предписаньох до пракси: як обезпечиц применьованє и функционованє меншинских язикох, вчера на Трибини младих Културного центру Нового Саду, орґанизовало Дружтво за українски язки, литературу и културу Просвита, а у рамикоих означованя Дня українского язика и култури.

На округлим столє були представителє релевантних институцойох, од державних т.є. републичного и покранїкого уровня – Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Покраїнскей влади, Покраїнского секретатияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Защитнїка гражданох, Покраїнского защитнїка гражданох, локалних самоуправох Канїжи и Кули, Комитету експертох Европскей повелї о реґионалних и меншинских язикох Совиту Европи, Мисиї ОЕБС-у, Радио-телевизиї Войводини, Националних совитох националних меншинох, по новинско-видавательни установи на язикох националних меншинох як и фаховци з тих обласцох.

На округлим столє руску заєднїцу представяли представитель Националного совиту Руснацох Михайло Фейса, Петар Няради спред меншинских редакцийох Радия Нови Сад, и директор НВУ Руске слово Борис Варґа.

Вони шицки участвовали и у дискусиї, и винєсли контруктивни предкладаня на тему цо лєпшей имплементациї меншинских язикох у пракси у шицких обласцох.

Заключеня з округлого стола котри ше одноша на питанє кадрових проблемох, нєдостаток финансийних средствох, а окреме и (нє)финансованє електронских виданьох националних заєднїцох, запровадзованє билинґвалного образованя, пасивносц Националних совитох у обласци применьованя службеного хаснованя язика и писма, и други, буду ище електронски усоглашени и формуловани та послати до шицких релевантних институцийох.

