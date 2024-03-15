Окружне змаганє зоз сербского як нємацеринского

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера, 14. марца була домашня Окружному змаганю зоз сербского язика як нємацеринского за школярох заходнобачкого округу. Пецеро школяре домашнєй школи пласовали ше на републичне змаганє.

На змаганю по Б програми цо подрозумює школярох котрим мацерински даєден зоз славянских язикох, зоз заходнобачкого округу участвовал 21 школяр зоз седмей и осмей класи зоз шейсц школох зоз шейсц местох, а то Купусина, Зомбор, Бездан, Лалить, Кула и Руски Керестур.

З керестурскей школи змагали ше тройо школяре зоз седмей класи Мая Надь, Валентина З. Гарди и Исак Новта, и зоз осмей класи Теодор Штранґар, Алекса Сопка и Емилия Мудри, а пририхтовала их наставнїца Мария Балїнт.

Окружни змаганя, по А и Б програми источашнє отримани у шейсц округох по календаре змаганьох Министерства просвити.

Конєчна ранґ лїстина посцигнутих местох будзе позната накадзи координатор змаганьох Матица сербска позбера резултати зоз шицких шейсц окружних змаганьох.