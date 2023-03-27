Окружне змаганє зоз сербского язика як нємацеринского

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера була домашня Окружному змаганмю зоз сербского язика як нємацеринского. Змагали ше 22 школяре седмей и осмей класи зоз штирох школох зоз заходнобачкого округу.

З домашнєй Школи „Петро Кузмяк” од дзевецерих змагательох на Републичне ше пласовали тройо школяре осмей класи – Сара Боцка, Ребека Сабадош и Даниел Надь, а з осмей класи змагал ше ище Андрей Рац, док зоз седмей Емилия Мудри, Теодор Штранґар, Хана Семан, Иван Фейди и Максим Катона. За змаганє их пририхтала наставнїца Мария Балїн.

Змагали ше зоз школярами зоз ОШ „Петефи Бриґада” з Кули, ОШ „Нестор Жучни” з Лалитю, и ОШ „Братство-єдинство” зоз Зомбора.

Школярох привитала директорка домашнєй Школи Наталия Будински, а пристутна була и предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа.

Нажаль, орґанизаторе потераз нє пририхтали способ ранґованя змагательох, та за тераз познате лєм хто ше спрам числа бодох пласовал на републични уровень, а замерковани ище даєдни нєдошлїдносци.

Змаганє зоз сербского як нємацеринского язика того року обновене после даскельорочней павзи, а орґанизовали го Министерство просвити, Филозофски факултет Нови Сад и Матица Сербска.