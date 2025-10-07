Октобер – мешац старших особох

НОВЕ ОРАХОВО – Зоз порученями же старосц заслужує почитованє, сиґурносц и достоїнство внєдзелю, 5. октобра програма Слункова єшень отримана у Доме култури у Новим Орахове, а орґанизатор Форум Армида.

На тот завод поволани коло 200 особи хтори старши як 70 роки, а одволали ше коло 150 особи. Програма Слункова єшень у Новим Орахове ше нєпреривно отримує од 2003. року, а на тот завод дзеци зоз ораховскей основней школи порихтали програму своїм старшим, була закуска, музика и добре друженє. Писню Старосц по руски пречитали Йована и Никола Станисавлєвич.

Армиди у орґанизованю помогла МЗ Нове Орахово, Општина Бачка Тополя, и Фонд за културни укладаня Бетлен Ґабор зоз Мадярскей.

Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 1990. року, 1. октобер преглашела за Медзинародни дзень старших особох прето же би ше дало увагу на положенє старших особох у дружтве, же би ше промововало бриґу и почитованє и розвивало медзиґенарацину солидарносц. Цали мешац ше у Сербиї у тим мешацу орґанизує трибини, роботнї за старши, рижни програми.