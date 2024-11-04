Вишли октоберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї у виданю керестурскей парохиї св. о. Миколая вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за октобер.

У тим чишлє тексти о нащиви госцох з Мадярскей, о нових кардиналох, Живим ружанцу, душевних хоротнїкох и о духовних плодох Водицового кампу.

Ту и предлуженє тексту паповей були з нагоди Ювилею 2025 як и тексти о владикови Дионизийови Нярадийови и бл. Софрониї Ерделї, о ласкох Водицовей Мариї и о святительови.

Попровадзени и подїї вязани за екуменизем, стретнуце грекокатолїцких владикох у Румуниї, 80-рочнїца Руху фоколарох и подїї по наших парохийох. Наявени симпозиюм о владикови Дионизийови Нярадийови, хтори будзе отримани у Руским Керестуре и у Новим Садзе.