Октоберски награди з нагоди Дня општини Вербас

ВЕРБАС – На святочней схадзки Скупштини општини и академиї з нагоди Дня општини Вербас уручени Октоберски награди котри того року достали писатель Мирослав Алексич и руководителє Хору „Бачки шпиваче” („Бачки певачи”) Културного центру Вербасу.

По словох предсидателя општини Предраґа Роєвича, Дзень городу и Дзень ошлєбодзеня нагода же би ше наградзело найлєпших поєдинцох и указало им почитованє.

Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич визначела же ше Октоберски награди додзелює за витворену дїялносц и успихи у творительству. По єй словох, кажди чловек, кажда кариєра єдинствени, алє тогорочних добитнїкох Октоберских наградох, як найпрестижнєйшого припознаня, характеризує исте, а то жаданє же би през особни досцигнуца служели общому добру, свойому городу и своїм согражданом.

На преслави Дня општини Вербас присуствовали подпредсидатель Покраїнскей влади Брано Чурчич, подпредсидателє Скупштини Войводини Александра Дянкович и Неманя Завишич, представнїки локалних самоуправох Суботици, Темерину, Малого Идьошу и Бачу, вирских заєднїцох, здруженьох борцох и националних совитох, як и представнїки братских општинох Ґедри, Ердуту, Ґрачаници, Беранох, Герцеґ Нового, Мойковцу и Восточней Илиджи, як и конзул Чарней Гори у Сербиї Невена Чирович.

