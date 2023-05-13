Олеґ Катона достал похвалу на змаганю „Мислиша”

БЕОҐРАД – Школяр другей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, Олеґ Катона, хтори 7. мая у Основней школи „Дринка Павлович” у Беоґрадзе участвовал на Републичним змаганю з математики „Мислиша”, достал похвалу.

Олеґ Катона ше за Републичне финале квалификовал потим як на основним уровню того змаганя, хторе отримане 9. марца у вецей школох по Сербиї, достал першу награду, односно, освоєл максимално 100 боди.

Олеґ на змаганю у Беоґрадзе бул зоз свою учительку Верунку Медєши, хтора з тей нагоди визначела важносц того змаганя, окреме за наймладших школярох, при хторих така файта змаганя поруша векше интересованє за математику, и мотивує их участвовац на даєдним од будуцих змаганьох з „Мислиши”. Тиж значни и Олеґов успих, гварела учителька Верунка, маюци у оглядзе же за вецей як 10 роки кельо керестурска Школа участвує на „Мислиши”, першираз же ше даєден школяр пласовал на републични уровень.

Шицки школяре после националного финала достали сертификат о участвованю.

Орґанизатор змаганя Математичне дружтво „Архимедес” з Беоґраду.