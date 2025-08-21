Вчера омальовани мурики у Цицибану

РУСКИ КЕРЕСТУР – Млади зоз Здруженя младих Пакт Рутенорум, вчера, 20. авґуста у дворе дзецинскей заградки Цицибан омальовали мурики зоз пригоднима дзецинскима темами.

Мальовали: Валентина Рац, Яна Варґа, Анита Чизмар, Андрея Надь, Ивана Планчак и Марина Надь. Вони ше прилапели и предлужели роботи котри розпочати на Волонтерским кампу и скорейших роботних акцийох.

Дзивчата намальовали: качата, жабчата, гвиздочки, печарки, пчолки, рибки и штрумфох, як символи по назвох дзецинских ґрупох як ше волаю оводарци медзи собу. Домашнї вигосцели волонтерки, та на одушевиє маляркох, за нїх пририхтали полудзенок, а вони ше здогадли красних дньох котри препровадзели праве у тим будинку.

У оводи того року отримани и три роботни акциї на котрих участвовали заняти, родичи и млади зоз Пакту. Теди заплановане и полїпиц нови цегелки на терасу яшельковим ґрупом, цегелки обезпечели родичи, а ЯКП Руском ше обовязал же окончи поставянє. Медзитим и после вецей як два мешаци, тераз полїпене лєм половка поверхносци, зоз обецунку же робота будзе закончена по 1. септембер.