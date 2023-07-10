Отримана схадзка Шветовей ради РРЛ

НОВИ САД – Онлайн схадзка Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох, отримана 6. юлия, а на дньовим шоре було 8 точки о актуалних питаньох Русинох/Руснацох/Лемкох швета. Найвецей ше дискутовало о пририхтованьох за 17. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори будзе отримани од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе.

Члени Шветовей ради РРЛ єдногласно прилапели предложену Аґенду, зоз додатнима толкованями коло приходу на Фрушку Гору як и нащиви до Руского Керестура. Тиж одредзени и термин од два тижнї же би ше точно знало кельо делеґирани особи буду участвовац у роботи Конґреса же би ше могло направиц контракт зоз Студентским центром пре ноцнїк и костиранє.

Аґенду мож опатриц на тим линку

Проф. др Михайло Фейса надпомнул же Зборнїк абстрактох ма буц видруковани по початок Конференциї, по 18. авґуст, а ище вше шицки приявени нє послали вимагани абстракти зоз ключнима словами. По початок Конґресу ма буц видруковане и нове число Руснака, як и други промотивни материял. Вон и поинформовал же уж видруковани букмаркери зоз кю-ар кодом, линк водзи на сайт Рускей матки. Прейґ линка шицки буду поинформовани о евентуалних пременкох у програми, а Студентски дом обезпечи наруквици прейґ хторих ше у каждей хвильки годно мац увид до рушаня учашнїкох Конґресу.

Окрем о 17. Шветовим конґресу, медзи иншим, на схадзки ище було слова о пререґистрациї статусу Шветового конґресу РРЛ, активносцох на припознаваню Русинох у України и орґанизованє русинистичней конференциї у Румуниї у септембру.