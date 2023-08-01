Онлайн зашеданє Шветовей ради Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Oсме зашеданє Шветовей ради Руснацох, хтора главни орґан Шветового конґресу Руснацох було пияток 28. юлия.

На онлайн догварки найвецей бешеди було о 17. Шветовим конґресу Руснацох хтори ше отрима од 17. до 19. авґуста у Новим Садзе. Програма за делеґатох и госцох 17. Шветового конґресу Руснацох роздзелєна до трох дньох.

Штварток, 17. авґуста, вечар у Културним центру Войводини будзе отворена вистава малюнкох Влади Нярадия, а у Руским културним центру поетски вечар на хторим буду участвовац поетове зоз шицких державох хтори члени Шветового конґресу. Тот вечар будзе и роботни, бо будзе зашедац Шветова рада.

Роботни днї Шветового конґресу буду тирвац два днї, шветочне отверанє будзе на пияток, 18. юлия на Филозофским факултету у Новим Садзе. На початку буду преглашени лауреати награди Василя Турока-Гетеша и Националней награди за русинску уметносц Ивана Манайла Pro Arte Ruthenorum.

На першим пленарним зашеданю буду пречитани звити о роботи медзи двома конґресами од 2021. по 2023. рок, того дня будзе зашеданє Шветового форуму русинскей младежи, а буду робиц и комисиї Шветового конґресу.

Того дня преограма будзе збогацена зоз Медзинародну фахову конференцию „Шветова русинистика у будучносци”, хтора тиж будзе отримана на Филозофским факултету.

Други дзень, всоботу 19. авґуста почнє зоз другим пленарним зашеданьом, на хторим предсидателє окремних комисийох информую о проблемох и плану роботи по 2025. рок, пременї ше и статут Конґресу, буду презентовани кандидати за нових членох Шветовей ради, ревизореней комисиї. Того дня ше и вибере нових членох Шветовей ради Руснацох.

На концу Шветови конґрес Руснацох принєше резолуцию 17. Конґресу, хтору муша вигласац делеґати. Пополадньова програма Конґресу предлужи ше у Руским Керестуре, дзе того дня буду „Днї керестурскей паприґи”.