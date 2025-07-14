Оправени топ на камиону за гашенє огня

ҐОСПОДЇНЦИ – Прешлого тижня, 8. юлия, оправени топ на огньогасним камиону Добродзечно огньогасного дружтва зоз Ґосподїнцох.

Майстрове Раде Марич и Славко Кнежевич зоз того валалу без надополнєня направели и купели часци котри були потребни за оправку и заменєли их.

По словох предсидателя ДОД Ґосподїнци Мирослава Чулибрка того лєта треба ище ремонтовац пумпу на камиону, а нєдавно ше на камиону потаргала ґума, та мушели глєдали донатора. Достали ю на дарунок од ДОД зоз Кикинди.

Предсидатель ДОД гвари же им хиби добра комуникация и финансийна потримовка општини, бо окончую барз значну роботу, а под часц жатви дежуровали на свою инициятиву и добру дзеку. Средства за гориво за гашенє огня мали, и ище вше маю, дзекуюци донацийом гражданох зоз валалу, котри ше поряднє одволую помогнуц и гашиц огень.

Од початку рока мали тринац интервенциї, а на вецей заводи гашели сцерянку у валалским готаре.