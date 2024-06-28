Оправя ше дражку и мурик на базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наявйовани роботи на оправяню дражки и мурика за базеновим мосциком у Руским Керестуре почали концом прешлого тижня, а роботи окончує Явне подприємство „Води Войводиниˮ у рамикох проєкту ушорйованя и вимульованя Малого бачкого беґелю.

Роботи почали пияток, 21. юния, а по словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, окончователє роботох наявели же адаптация будзе тирвац 10 роботнї днї.

Накадзи ше роботи закончи, наявює секретар Пашо, ознова ше пущи воду до беґелю, а такой будзе орґанизоване и длуго чекане вичисцованє базену и отверанє сезони купаня.

Понеже керестурски базен у надлежносци подприємства „Води Войводиниˮ, наглашує Пашо, кажду оправку и адаптацию муши окончиц тото подприємство, та гоч купаче нєсцерпезлїво чекаю же би роботи були закончени, Месна заєднїца ма право орґанизовац лєм вичисцованє базену, визначує секретар.