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Оправя ше дражку и мурик на базену

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 201 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наявйовани роботи на оправяню дражки и мурика за базеновим мосциком у Руским Керестуре почали концом прешлого тижня, а роботи окончує Явне подприємство „Води Войводиниˮ у рамикох проєкту ушорйованя и вимульованя Малого бачкого беґелю.

Роботи почали пияток, 21. юния, а по словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, окончователє роботох наявели же адаптация будзе тирвац 10 роботнї днї.

Накадзи ше роботи закончи, наявює секретар Пашо, ознова ше пущи воду до беґелю, а такой будзе орґанизоване и длуго чекане вичисцованє базену и отверанє сезони купаня.

Понеже керестурски базен у надлежносци подприємства „Води Войводиниˮ, наглашує Пашо, кажду оправку и адаптацию муши окончиц тото подприємство, та гоч купаче нєсцерпезлїво чекаю же би роботи були закончени, Месна заєднїца ма право орґанизовац лєм вичисцованє базену, визначує секретар.

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