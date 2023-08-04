Оправя ше калдерму на Булевару ошлєбодзеня

НОВИ САД – Пре роботи на обнавяню и оправяню калдерми на Булевару ошлєбодзеня дочасово вименєни транспорт на Булевару. Роботи буду тирвац од 2. по 10. авґуст, сообщел Совит за координацию роботох безбечносци транспорту на драгох на териториї Города Нови Сад.

Дочасово забранєни транспорт на правим боку Булевара ошлєбодзеня у напряме ґу Желєзнїцкей станїци у часци од Єврейскей улїци по Улїцу Павла Папа, тиж у тим периодзе будзе заварта за транспорт и часц од Улїци Павла Папа по Булевар краля Петра I.

Транспорт ше у тей часц города одвива лєм по єдним (лївим) боку у обидвох напрямох зоз огранїченьом швидкосци на 30км/г.

Док тирваю роботи утаргнути и автобусни места дзе става городски автобус на часци Булевара хтору ше оправя.