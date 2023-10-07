Општина Кула орґанизує безплатни вилєт за фамелиї

КУЛА – Општина Кула орґанизує безплатни цалодньови вилєт за фамелию (родичох и дзеци) зоз шлїдуюцу програму – нащива Царскей бари, воженє на ричним чамцу, заєднїцки полудзенок у ресторану, заєднїцки бависка и змаганє дзецох и родичох зоз аниматорами як и нащива Каштеля Ечка.

Активносц ше реализує у рамикох проєкту Општини Кула за финансованє мирох популацийней политики потримовки дзецом и фамелийом, а хтори финансує Министерство за старанє о фамелиї и демоґрафию. Циль активносци розвой позитивних фамелийних искуствох и розвой одношеня бависка и сотруднїцтва родичох и дзецох, а под слоґаном „Дзень з фамелию, дзень за паметанє”.

Условиє за одход на вилєт добра дзека, присуство обидвоїх родичох и дзецка (дзецох), окрем самохраних родичох дзе присуство єдного родителя достаточне, и благочасова приява прейґ СМС, або поволанка на число 065/241-24-97 кажди роботни дзень од 8 по 12 годзин. Число местох огранїчене.

Рок за прияву 9. октобер. Термини вилєтох – 13. октобер (пияток), 15. октобер (нєдзеля) и 20. октобер (пияток), а руша ше на 9 годзин зоз паркинґу при новим будинку МУП-а (Ленїнова улїца, прейґ драги ОШ „Иса Баїч”).