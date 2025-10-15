Рутенпресскупштина општиниТексти

Општина Шид достала средства ресорного министерства

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 15 Опатрене

БЕОҐРАД – Медзи локалнима самоуправами хтори достали средства Министерства рударства и енерґетики за запровадзованє мирох енерґетскей ефикасносци и општина Шид.

Локална самоуправа достала 3,2 милиони динари, а єднаки винос ище опредзелї и локална самоуправа за злєпшованє енерґетскей ефикаснсци. Софинансованє виноши 50 одсто од вкупней вредносци, односно 65 одсто кед слово о комбинованих мирох ефикасносци.

Контракт о додзельованю средствох подписали у мено ресорного министерства державна секретарка Соня Влахович, а у мено локалней самоуправи предсидатель СО Шид Дьордє Томич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

НВУ „Руске слово“ представи Eтични кодекс медийом болгарскей...

Шпивацка ґрупа наступела на Паличу

Ана Римар Симунович будзе госцинска на Стретнуцу у...

Удатна акция школярох основней школи

Нови конкурс Покраїнского секретарияту