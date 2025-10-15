Општина Шид достала средства ресорного министерства

БЕОҐРАД – Медзи локалнима самоуправами хтори достали средства Министерства рударства и енерґетики за запровадзованє мирох енерґетскей ефикасносци и општина Шид.

Локална самоуправа достала 3,2 милиони динари, а єднаки винос ище опредзелї и локална самоуправа за злєпшованє енерґетскей ефикаснсци. Софинансованє виноши 50 одсто од вкупней вредносци, односно 65 одсто кед слово о комбинованих мирох ефикасносци.

Контракт о додзельованю средствох подписали у мено ресорного министерства державна секретарка Соня Влахович, а у мено локалней самоуправи предсидатель СО Шид Дьордє Томич.