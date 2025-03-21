ДружтвоРутенпресскупштина општиниТексти

Меновани поверенїки Општини у Месних заєднїцох

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 6 Опатрене

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора отримана 19. марца, одборнїки меновали поверенїкох општини Шид у шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини.

У Шидзе за поверенїка меновани Ґоран Ґраховац, у Бикичу Деян Бобаль, Бачинцох Славица Видович и Беркасове Ненад Видович, тиж прилапени и Звити о роботи шицких 19 МЗ за прешли 2024. рок.

Прилапени и звити о роботи Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“, Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“, Музею наївней уметносци „Илиянум“, Културно образовного центру, Народней библиотеки „Симеон Пищевич“, Туристичней орґанизациї и Центру за социялну роботу.

СО вигласала и Програму унапредзованя социялней защити од 2025. по 2030. рок, як и вецей кадрово питаня зоз своєй компетентносци.

Пред початком зашеданя, до будинка Општини вошла ґрупа гражданох хтора виражела жаданє присуствовац на схадзки цо им було онєможлївене. У будинку Општини при приявници у прижемю, були присутни припаднїки Министерства нукашнїх дїлох, а гражданє вимагали задзекованє руководзацих у локалней самоуправи.

Одборнїки опозициї на початку зашеданя гварели же потупени предписаня о заказованю схадзки, а владаюца векшина то з гласаньом одбила як и їх вимогу за преширйованьом дньового шору.

Опозицийни одборнїки тримали папери на хторих писало „задзекованє“, потим напущели скупштинске зашеданє, Скупштина предлужела робиц и шицки точки вигласани без розправи.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Руски видавателє ше представели на Медзинародним сайме кнїжкох

Концерт Центра тамбуровей култури Нови Сад

Годзина за нашу планету будзе означена 22. марца

Владимир Надь ище єден мандат директор Дома култури

Закончени роботи на студнї БХД 5 на жридлу...