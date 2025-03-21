Меновани поверенїки Општини у Месних заєднїцох

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора отримана 19. марца, одборнїки меновали поверенїкох општини Шид у шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини.

У Шидзе за поверенїка меновани Ґоран Ґраховац, у Бикичу Деян Бобаль, Бачинцох Славица Видович и Беркасове Ненад Видович, тиж прилапени и Звити о роботи шицких 19 МЗ за прешли 2024. рок.

Прилапени и звити о роботи Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“, Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“, Музею наївней уметносци „Илиянум“, Културно образовного центру, Народней библиотеки „Симеон Пищевич“, Туристичней орґанизациї и Центру за социялну роботу.

СО вигласала и Програму унапредзованя социялней защити од 2025. по 2030. рок, як и вецей кадрово питаня зоз своєй компетентносци.

Пред початком зашеданя, до будинка Општини вошла ґрупа гражданох хтора виражела жаданє присуствовац на схадзки цо им було онєможлївене. У будинку Општини при приявници у прижемю, були присутни припаднїки Министерства нукашнїх дїлох, а гражданє вимагали задзекованє руководзацих у локалней самоуправи.

Одборнїки опозициї на початку зашеданя гварели же потупени предписаня о заказованю схадзки, а владаюца векшина то з гласаньом одбила як и їх вимогу за преширйованьом дньового шору.

Опозицийни одборнїки тримали папери на хторих писало „задзекованє“, потим напущели скупштинске зашеданє, Скупштина предлужела робиц и шицки точки вигласани без розправи.