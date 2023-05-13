Општина Вербас достала средства за двоязични табли

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци принєсол одлуку о додзельованю буджетских средствох орґаном и орґанизацийом у Автономней Покраїни Войводини чия робота облапя урядове хаснованє язика и писма националних меншинох – националних заєднїцох, за 2023. рок, пренєсол општински сайт.

По тей одлуки, Општини Вербас припадли 97.000 динари, од котрих 60.000 динари за друкованє двоязичних и вецейязичних формуларох, а 37.000 динари за виробок и поставянє вецейязичних таблох.

Спрам правилох конкурса и одлуки, за трошки виробку и поставянє таблох з назву орґанох и орґанизацийох, з назву населєних местох и других ґеоґрафских назвох на драгових напрямох, з назву улїчкох и площох, як и других обвисценьох и спозореньох за явносц виписаних и на язикох националних меншинох – националних заєднїцох котри у урядовим хаснованю у општини, городзе лєбо населєним месце, як и за друкованє двоязичних и вецейязичних формуларох, официйних гласнїкох и других явних публикацийох, та за розвой системи електронскей управи за роботу у условийох вецейязичносци вкупно подзелєне 10 милиони динари.