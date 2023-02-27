Општина Вербас и „Комуналєц” даровали перши народзени дзеци

ВЕРБАС – Спред локалней самоуправи предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, вєдно зоз сотруднїками заменїцу предсидателя општини Тияну Алексич и членом Општинскей ради Срдяном Станичом, пенєжно даровал перше народзене дзецко у 2023. року у општини Вербас. З тей нагоди, єдному з наймладших жительох вербаскей општини, Миланови Цвияновичови з Равного Села початком прешлого тижня уручене 100.000 динари.

Основ по котрим дарунок ваучер припаднул малому жительови Равного Села одлука Скупштини општини Вербас же би тота файта потримовки припадла першому народзеному дзецку чийо родичи маю урядове пребувалїще на териториї општини Вербас.

А пар днї пред тим, предлужуюци пейц роки длугу традицийну акцию з котру дава свойо доприношенє и потримовку популацийней политики Републики Сербиї, вербаске Явне комуналне подприємство „Комуналєц” уручело дарунок ваучери фамелийом перших трох народзених дзецох у општини Вербас у 2023. року. Дарунок фамелийом Павлович, Дишовски и Дринчич, у котрих народзени Вера, Урош и Елена, подрозумює ошлєбодзенє од плаценя шицких комуналних рахункох за перши штири мешаци чечуцого року.

По словох директора ЯКП „Комуналєц” Иґора Шкундрича, Влада Сербиї 2018. року принєсла стратеґию и мири котри треба же би унапредзели популацийну политику и „Комуналєц” ше приключел тей акциї на микро уровню, на локалним уровню и жада дац свойо скромне доприношенє фамелийом у хвилькох кед придзе принова и кед дробнїци можу вельо значиц. З тей нагоди поволал и други привредни субєкти же би у складу зоз своїма можлївосцами и дїялносцами принєсли голєм єдну миру з котру помогню фамелиї зоз новонародзенима дзецми, же бизме вєдно робели на звекшаню наталитету, заключел Шкундрич.