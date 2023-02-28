Општина Вербас на 44. Сайму туризма у Беоґраду

БЕОҐРАД – Найзначнєйша туристична манифестация у жеми и реґиону, 44. Медзинародни саям туризму у Беоґраду того року отримани у периоду од 23. по 26. фебруар, зоз мотом „Кед одпочивок нє чежко” („Кад је одмор није тешко”). Представели ше вецей як 350 викладателє зоз 33 жемох, а держава партнер була Народна Република Кина.

Медзи викладателями зоз Сербиї нашли ше скоро шицки туристични орґанизациї зоз нашей жеми, а медзи нїма свой штанд и наступ на Сайму витворела и Туристична орґанизация општини Вербас (ТООВ). Циль вербаских туристичних роботнїкох бул же би дестинациї з тих просторох були позиционовани и представени у цо атрактивнєйшим виду, як и тутейши манифестациї и здруженя. По словох директорки Туристичней орґанизациї општини Вербас Мариї Златович Арсениєвич, Вербас того року акцент положел на манифестациї.

Саям туризму у Беоґраду и того року представел вельке число популарних шветових дестинацийох зоз вше рижнороднєйшим туристичним понукнуцом, автентичнима капацитетами за змесценє котри прилагодзени сучасним туристом. Значне число туристох, медзитим, заинтересоване и за домашнї дестинациї, як и за нащиву знаменїтосцох лєбо за орґанизовани тури и екскурзиї дзе и општина Вербас видзи нагоду за прицагованє нащивительох, сообщене зоз Туристичней орґанизациї општини Вербас.