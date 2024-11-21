Општина Вербас наградзела найлєпших студентох

ВЕРБАС – Найлєпши студенти зоз општини Вербас наградзени зоз по 20.000 динарами. Пенєжна награда за визначни резултати ше виплацує зоз општинского буджету и достали ю 43 студенти чий просек оценох векши як 9 у цеку основних академских студийох.

За тоту намену зоз општинского буджету видвоєне вкупно 860.000 динари, а на пригодней святочносци отриманей у просторйох Општини Вербас предсидатель општини Милан Ґлушац найлєпшим студентом уручел дарунки и винчовал им на зазначеним успиху на студийох.

По його словох, уручени награди представяю потвердзенє же општина Вербас потримує вредних, младих людзох и їх окремносц и визначносц. Окрем наградох найлєпшим студентом, општина Вербас, того и предходних рокох, обезпечела учебнїки першокласнїком, софинансує ужину дзецом у основних школох, финансує набавку школского прибору, школяром ґенерациї и вуковцом дарує лаптопи и мудри годзинки, а тиж и реґресира превоз студентох и школярох.

З тей нагоди Ґлушац поволал будуцих дохторох, инженєрох, професорох и других фаховцох же би свою будучносц поглєдали и у Вербаше же би дружтво и заєднїца достали можлївосц розвивац ше на основи знаньох єй найлєпших членох.

На уручованю наградох присуствовали и предсидателька Скупштини општини Вербас Тияна Алексич, заменїк предсидателя општини Йован Ковачевич, помоцнїца предсидателя општини за обласц образованя Мария Милинич и шеф кабинету предсидателя општини Вербас Марина Ристович.