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Општина Жабель потримала двацец дзевец здруженя

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 19 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – У просторийох Општини Жабель штварток, 17. юлия, уручени контракти о финансованю и софинансованю проєктох здруженьох гражданох.

З тей нагоди, предсидатель Општини Урош Раданович уручел двацец дзевец контракти. Двацец три контракти подписани зоз здруженями хтори реализую проєкти од общого интересу, а шейсц зоз крайовима здруженями.

Финансийна потримовка унапрямена на проєкти зоз розличних обласцох значних за локалну заєднїцу, як цо то култура, спорт, волонтиранє, социялна защита и други дружтвени активносци хтори доприноша лєпшому квалитету живота у општини.

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