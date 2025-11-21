Розписани Кокурс за студентох и зоз обласци спорту

ЖАБЕЛЬ – Того вовторку и стреду,18. и 19. новембра Општина Жабель розписала два конкурси.

По Конкурсу за финасованє и суфинасованє проєкта або програми у обласци спорта средства ше додзелї за унапредзенє спортскей рекреациї, застановйованю неґативних зявеньох у спорту, унапредзованє защити здравя спортистох, фаховей роботи, медзинародне сотруднїцтво у спорту и подобне. Рок реализациї проєкта або програми 31. децембер 2025. року Плановане же би ше по тим конкурсу опредзелєло вкупно 2 милиони и 700 тисячи динари.

Розписани и конкурс за додзельованє стипендийох за академски 2025/26. рок за студентох котри на териториї општини жию наймєнєй пейц роки, котри на буджету и котри нє обновели анї єден студийски рок. Студенти другого и шлїдуюцих, висших рокох на студийох на основних, дипломских и специялнистичних студийох треба же би мали менєй як 26 роки, а на докторских академских студийох менєй як 27 роки. Право конкуровац маю и студенти першого року студийох.

Потребну документацию мож достац на писатнїци у будинку Општини жабель, алє и превжац и опатриц условия конкурсох на сайту Општини Жабель.

Обидва конкурси отворени по стреду, 3. децембер покля треба придац подполну документацию на писарнїци општини, у будинку општини односно у Општинкей управи.