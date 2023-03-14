Општина Жабель розписала Конкурс за додзельованє автошедзискох за дзеци

ЖАБЕЛЬ – Општинска рада и Совит за безпечносц транспорту општини Жабель, у сотруднїцтву зоз Аґенцию за безпечносц транспорту Републики Сербиї, розписала явну поволанку за едукацию за правилне хаснованє автошедзискох. Источашнє родичом хтори виполнюю условия Конкурсу Општина Жабель додзелї автошедзиска.

Конкурс ше одноши на першонародзени дзеци при обидвоїх родичох, а хтори народзени у периодзе од 01. януара 2022. по 28. фебруар 2023. року. Условия хтори родичи треба же би виполньовали то же би голєм єден родитель мал авто у своєй власносци и же би голєм єден родитель мал пребувалїще на териториї општини Жабель найменєй два роки. Окрем того, родитель муши присуствовац на спомнутей едукациї. Кед же перше дзецко двойнятко и за друге дзецко ше достанє автошедзицко.

За прияву треба однєсц до будинку Општинскей управи фотокопию лєбо очитану особну карточку и очитану транспортну дозволу, як и вивод зоз матичней кнїжки народзених за дзецко. Термин за подношенє прияви до 24. марца, по 15 годзин.