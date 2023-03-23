Општина Жабель унапредзує инфраструктуру

ЖАБЕЛЬ/ЧУРОҐ – Предсидатель Општини Жабель Урош Радованович спред Oпштини Жабель нєдавно подписал контракт зоз Управу за капитални укладаня Автономней покраїни Войводини о вибудови транспортней инфраструктури хтора ше одноши на реконструкцию улїчкох на териториї општини. За тоту наменку АПВ видвоєла коло 130 милиони динари, а локална самоуправа обезпечела 35 милиони динари.

Oкрем того, ЯКП ,,Чистота” Жабель успишно закончела копанє яркох у Чуроґу з чим ше унапредзує системи за одводньованє и зменшованє ризику од вилївох у Улїчки Йована Туцакова.