Седмеро рецитаторе иду на Зонску смотру

КУЛА – После Општинскей смотри рецитаторох „Максим Єкнич“, котра отримана пияток, 14. марца, у Културним центру у Кули, седмеро рецитаторе – Даниєла Рамач, Олеґ Катона, Кристина Рамач, Милена Рамач, Яна Варґа, Ема Живкович и Валентина Новта, пласовали ше на Зонску смотору рецитаторох до Бачу.

Од пласованих, у своїх возросних катеґорийох, зоз першим местом наградзени Даниєла Рамач и Яна Варґа, док друге место завжали Олеґ Катона и Милена Рамач.

Од вкупно 30 учашнїкох хтори наступели на Општинскей смотри, 13 були з Руского Керестура, а попри спомнутих наградзених рецитаторох, наступели и – Заря Ковач, Сара Малацко и Михаела Малацко, у младшим возросту, у штреднїм возросту наступели – Михаела Рамач, Мая Надь и Кристина Жеґарац, док у старшим, спред Школи „Петро Кузмякˮ, наступела Катарина Почуча.

Селектор смотри бул ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе и професор на Академиї уметносци Предраґ Момчилович, фахови сотруднїки були – др доц Александер Мудри, за руски язик, Мария Пастор за мадярски, док Ярослав Комбиль за українски язик.

Рецитаторох з Керестура пририхтали Оленка Живкович и Мирослав Малацко. Орґанизаторе смотри Општина Кула, Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Кула.

Зонска смотра рецитаторох Заходнобачкого и Южнобачкого округу, „Поето народу мойого“, будзе отримана 29. марца у Бачу.