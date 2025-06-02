Отримана Општинска смотра у Бачкей Тополї, участвовали и Ораховчанє

БАЧКА ТОПОЛЯ – Пияток, 29. мая у Театралней сали Дома култури у Бачкей Тополї отримана општинско-зонска смотра музично фолклорней творчосци за одроснутих. Участвовали уметнїцки дружтва зоз општинох Суботица, Бачка Тополя, Бечей, Канїжа, Сента, Нови Кнежевац, Мали Идьош, Чока и Ада.

Културно-уметнїцке дружтво Петро Кузмяк зоз Нового Орахова виведло народни шпиванки Виховали сце ме и А хто видзел а хто чул.

По словох предсидательки дружтва, Тат’яни Дудаш, наступ бул успишни, а вони задовольни як представели руску народну творчосц.

Исти дзень пред поладньом, тиж у Бачкей Тополї, означени и Шветови дзень хороти мултипла склероза.

Орґанизатор тих манифестацийох Дом култури Бачка Тополя.