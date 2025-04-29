Отримана Смотра дзецинского фолклору

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури всоботу, 26. априла отримана Општинска смотра дзецинскей фолклорней творчосци, на котрей ше представели 10 ансамбли наймладших фолклорашох, уключуюци и фолклорни ґрупи зоз коцурских КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

Општинску смотру дзецинского фолклору орґанизовал Културни центер Вербасу з потримовку локалней самоуправи, а на початку манифестациї присутних привитал директор Културного центру Боян Периз.

Фолклорна ґрупа КУД „Жатва” старши возрост, руководителька Александра Горняк, ше представела з кореоґрафию „Коло водички”, руководитель оркестра Любомир Сакач.

О тим хто ше з учашнїкох пласовал на Зонску смотру того року одлучовал селектор Деян Трифунович, кореоґраф и уметнїцки руководитель КУД „Рафинерия НИС Панчево Станко Паунович”.

Од ансамблох котри наступели на Општинскей смотри дзецинскей фолклорней творчосци, на Зонску смотру ше пласовали пейц ґрупи – КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело” и Дзецински фолклорни ансамбл Културного центру Вербасу –младши, стреднї и старши возрост.

Пласман на Покраїнску смотру ше будзе знац после 12. мая.